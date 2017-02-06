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АТВ ЗАТО Александровск06.02.17 18:00

12 претендентов включились в борьбу за право называться лучшим в профессии «Учитель»

Сегодня состоялось еженедельное аппаратное совещание в администрации ЗАТО Александровск. На нём были заслушаны отчёты ответственных лиц  по прежним поручениям главы муниципалитета, намечены планы на перспективу.

Появление на дорогах муниципалитета ярко раскрашенных автобусов с символикой трёх городов не осталось не замеченным жителями ЗАТО Александровск. Организаторы этого транспортного дизайна решили не останавливаться на достигнутом.

С 1 января внесены коррективы в Жилищный кодекс. Строка ОДН перекочевала из квитанций ресурсников в платёжные документы управляющих компаний в дополнение к графе «Содержанию и ремонту». Ещё одно изменение в закон коснулось и приборов учёта.

Завтра последний день записи на Всероссийскую акцию «ЕГЭ с родителями». Министерство образования Российской Федерации решило пригласить на репетиционный экзамен по русскому языку учащихся с родителями.

В ЗАТО Александровск стартовал традиционный конкурс профессионально мастерства педагогов. 12 претендентов включились в борьбу за право называться лучшим в профессии. Первые испытания конкурсантов уже состоялись.

К новостям спорта. Продолжается набор девушек в волейбольную сборную на базе команды «Девчата». Кроме тренировочного и игрового процессов команда взяла под опеку детские команды и проводит у них мастер-классы.

 

 

 

 

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