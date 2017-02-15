3 умника и 5 умниц Александровска борются за звание «Ученик года»

Сегодня стартовала Всероссийская акция «ЕГЭ с родителями». На пробный экзамен по русскому языку отправилась и съёмочная группа «АТВ ЗАТО Александровск».

Коммунальные платежи. На прошлой недели редакция рассказывала о том, что в Полярном будет по новому выпущен ряд квитанций из-за некорректной печати. Сегодня о том, что не везде платежи даже принимают корректно. В Оленей Губе возникла проблема с платежами на почте.

На 10-ом судоремонтном заводе новый начальник инженерного центра. Кроме обычных задач центр начал заниматься и техническими заданиями для конкурса школьников, который призван популяризировать рабочие и инженерные специальности в отрасли.

Сегодня в календаре памятных дат День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В муниципалитете во Дворце культуры «Современник» прошла встреча местного отделения общественной организации воинов-интернационалистов. Но главные встречи, посвящённые воинам-интернационалистам, прошли в областном центре, где музей интернационалистов расширяет свою экспозицию.

В муниципалитете продолжается конкурс профессионального мастерства среди педагогов. А параллельно ему начался конкурс «Ученик года». За право называться лучшим в учёбе и творчестве поборются 3 умника и 5 умниц Александровска.