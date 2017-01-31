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АТВ ЗАТО Александровск31.01.17 18:00

Для «Фантазии полярной ночи» снега было с избытком!

Вечерний выпуск начинаем с коммунальных новостей, проблем и поручений, обозначенных сегодня на еженедельном совещании в администрации муниципалитета ЗАТО Александровск.

В продолжение коммунальной темы – о нововведениях в системе оплаты услуг ЖКХ. В феврале северяне получат новые квитанции, где особое внимание стоит обратить на строку «Общедомовые нужды». В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве этот пункт поменял «прописку».

У самого серьёзного спортивного армейского бренда – клуба ЦСКА - похоже, могут появиться подопечные не только в Североморске, но и в Полярном. Первые шаги в этом направлении делают любители хоккея муниципалитета.

Беру глыбу и отсекаю всё лишнее. Это изречение великого скульптора уже давно стало девизом ежегодного конкурса снежных фигур «Фантазии полярной ночи». Центральные площади городов большого ЗАТО превратились в мастерские. Материала для творений насыпало в этом году даже с избытком... Участникам конкурса осталось только приложить фантазию.

 

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