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АТВ ЗАТО Александровск16.01.17 18:00

Гала-фестиваль ЗАТО Александровск порадовал северян

Отчёты о прежних поручениях и планы на ближайшую перспективу обсудили на еженедельном аппаратном совещании в администрации ЗАТО Александровск.

В эти выходные в Александровске отшумел большой культурный праздник – Гала-фестиваль трёх ЗАТО. Расслабляться не стоит, впереди ещё день встречи солнца - добрая заполярная традиция. 28 января в городах муниципалитета пройдут концертные программы и конкурсы снежных фигур. На этой неделе грядёт один из значимых январских христианских праздников – Крещение Господне. В храмах муниципалитета пройдут праздничные богослужения, на озерах по традиции будут организованы купели. В Снежногорске крещенские купания состоятся на озере Арно. В Полярном так же все желающие смогут совершить омовения на озере Торфяное. В Гаджиево - на озере за домом № 81. В период проведения православного праздника с 20 часов 18 января до 2.00 19 января у купелей будет организовано дежурство спасателей, бригад скорой медицинской помощи и полиции.

А вот крещенские морозы обойдут александровцев стороной. Синоптики обещают потепление до плюс одного. В связи с этим глава администрации поручил спасателям провести ещё раз замер толщины льда на озерах. И предпринять все меры безопасности. По докладу начальника ГОиЧС ледовое покрытие озёр достаточной толщины, однако, массовый выход людей на лёд, возможно, будут ограничивать.

Контроль очистки дорог и графики уборки по-прежнему в зоне внимания руководства муниципалитета. МФЦ ЗАТО готовится к расширению перечня муниципальных услуг.

В ЗАТО Александровск побывала представитель от Мурманской области в Совете Федерации Татьяна Кусайко. Единственным пунктом в плане поездки значился новый детский сад в гарнизоне подводников.

В муниципалитете стартовала кампания по постановке на воинский учёт юношей 2000 года рождения.

Во флотских гарнизонах крепнет юнармейское движение. У отрядов ЗАТО Александровск есть своя форма, знамёна и символика. Теперь в составе гаджиевской базы подплава есть и именной корабль. Новейшему противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Заполярья».

Отгремели январские праздники, но в городах ещё стоят пушистые зелёные красавицы-ёлки. Ещё можно встретить рядом с ними и главного новогоднего волшебника.

«Я скажу тебе спасибо» - 16 января 2017 года в ЗАТО Александровск стартовала акция Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Продлится она до 31 января. Все, кто хочет принять участие в акции «Я скажу тебе спасибо», могут принести вещи по адресу: г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина,  5. «Роза ветров». Вещи будут приниматься ежедневно до 31 января - с 14.00 до 20.00.

В эти выходные в нашем ЗАТО состоялся 18-й фестиваль самодеятельного творчества. В течение трёх дней александровские таланты радовали зрителей Снежногорска, Полярного и Гаджиево. О том, как это было,  о самых ярких номерах  журналисты «АТВ ЗАТО Александровск» покажут на этой неделе.

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