О том, как прошли новогодние каникулы в муниципалитете, сегодня обсудили на еженедельном совещании в администрации ЗАТО Александровск. Руководители муниципалитета определились, какую работу над ошибками предстоит выполнить руководителям учреждений и предприятий, а также обсудили планы и задачи на ближайшее время.

Год Красного Петуха в ЗАТО Александровск встретили салютами и фейерверками у всех новогодних ёлок. В первые часы 2017 года запечатлеть праздничное настроение вышли и журналисты редакции «АТВ ЗАТО Александровск».

В этом году в программу военной спартакиады Северного флота впервые за 30 лет был включён такой вид командного спорта, как волейбол. Все шансы набрать очки в этой дисциплине есть у спортсменов Кольской флотилии.

Спор за кубок на борцовском ковре. Традиционный турнир по греко-римской борьбе «Надежда» открыл спортивный сезон не только в ЗАТО Александровск, но и области. Гостей принимал новый спортивный комплекс в Снежногорске.

К новостям культуры. Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск объявляет XXIII конкурс детской и семейной рукописной книги «На крыльях мечты».