Картингисты Дома детского творчества Снежногорска успешно выступили на ралли в Олонце

Коммунальные напасти большого ЗАТО, последствия снегопадов и платёжную дисциплину по оплате ЖКУ обсудили на еженедельном рабочем совещании в администрации муниципалитета.

Слово дорожным службам. Чем будут заниматься они в ближайшие дни, какие коррективы в график расчистки дворов внесли последние снегопады? На эти вопросы искали ответы журналисты редакции «АТВ ЗАТО Александровск».

В дежурную часть полиции обратилась администрация одного из супермаркетов. Работники сообщили о том, что неизвестный прямо в магазине начал употреблять алкоголь, за который и не думал платить. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. За две бутылки водки ему грозит либо штраф, либо исправительные работы, либо срок тюрьмы до одного года. И это не единственное подтверждение общеизвестному факту, что есть люди, следующие пути: украл – выпил – в тюрьму.

В столице подводных сил делают шаги по популяризации технических специальностей. Представители 10 СРЗ и Союза машиностроителей России обсудили со старшеклассниками перспективы сотрудничества в плане детального знакомства с кораблями и лодками Северного флота.

Юнармейцы из города Узловая Тульской области приняли торжественную присягу в главной базе атомного подплава Северного флота. Это событие стало результатом многолетней шефской работы подводных сил СФ и Тульской области. Напомним, договор о дружбе был подписан в 2004 году, и с тех пор стороны документа придерживаются с обоюдной пользой.

Кубок Карелии в очередной раз добавили к своим многочисленным трофеям юные автогонщики ЗАТО Александровск. Воспитанники отделения «Картинг» снежногорского Дома детского творчества открыли новый спортивный год удачным выступлением на ралли в Олонце.