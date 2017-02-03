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АТВ ЗАТО Александровск03.02.17 18:00

Колоть дрова каменным топором разрешают в музее

«Формирование современной городской среды» - вопросам реализации в муниципалитете приоритетного федерального проекта было посвящено совещание 2 февраля в администрации ЗАТО Александровск. Проект реализуется учётом общественного мнения. По мнению Семёна Каурова, первоочередная задача – выработать чёткий и прозрачный механизм отбора конкретных объектов благоустройства и обеспечить общественный контроль за сроками и качеством работ.

На этой неделе на заседании межведомственной рабочей группы вновь обсуждали тему долгов за ЖКУ. Тему обсудили, как констатируют поставщики теплового ресурса, есть результаты, динамика положительная.  Самые большие суммы долгов накопились у населения перед «Мурманэнергосбытом», поэтому с этой недели компания - поставщик тепла привлекает для работы в ЗАТО своих специалистов. Первый выездной приём состоялся сегодня в Снежногорске.

На этой неделе александровские парламентарии провели первое в этом году заседание. На нём заслушали отчёт об итогах деятельности правоохранителей Александровска. Составили  план нормотворческой работы, а так же рассмотрели  и другие вопросы повестки дня.

Из-за январских снегопадов в статистике дорожных происшествий по прежнему подавляющее число ДТП это наезды на стоящие машины.  Но так как дороги, особенно регионального значения, между городами чистят, то на них вновь появляются любители погонять.

Эта неделя была богата на культурные события. Целых две новые выставки заработали в городском историко-краеведческом музее. Одна посвящена окрестностям Мурманска вплоть до норвежского Вадсё. Другая – интерактивный курс в мир древних технологий жителей Карелии и Мурмана. На выставке посетителям разрешается даже дрова каменным топором порубить.

Удивительного в феврале в спортивной жизни будет тоже предостаточно. В масштабах страны пройдет первый семинар в Казани о пиаре в спортивных единоборствах. Мы тоже добавим своего пиара в областной кик-боксинг. Завтра в спорткомплексе «Каскад»  стартует чемпионат области по этому виду единоборств. В Полярном пройдут и другие спортивные события, соревнования по плаванию и хоккею - в Снежногорске.  А в Гаджиево лыжный сезон в самом разгаре, плюс ждут вестей из Санкт-Петербурга, куда отправились на соревнования таэквондисты.

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