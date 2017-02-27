Льву Журину - 90 лет! Человек - живая легенда

Состоялось еженедельное аппаратное совещании в администрации ЗАТО Александровск, на котором были заслушаны отчёты о выполнении ранее выданных поруче6ний и обсуждены планы на перспективу.

В прошедшие праздничные и выходные дни в муниципалитете отметили День защитника Отечества, праздник который по праву считает своим едва ли не каждый житель большого ЗАТО. Награды и очередные звания вручали на торжественном собрании в гаджиевском Доме офицеров. В этот же день слова поздравлений для тех, кто служит по обе стороны залива, для военнослужащих Кольской флотилии в Центре культуры «Север» прошло торжественное собрание и праздничный концерт.

В дни празднования Дня защитника Отечества свой 90-летний юбилей отметил человек, который внёс большой вклад в увековечивание памяти защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Лев Журин – человек живая легенда.

Сегодня у православных христиан начинается Великой пост. Продлиться он до 15 апреля. Ему предшествовала Масленая неделя, во время которой в ЗАТО Александровск проходили многочисленные и весёлые праздничные мероприятия. Народные гулянья прошли во всех городских округах большого ЗАТО. Сотрудники Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи уже пятый год подряд организуют на Масленицу потешную олимпиаду. Проходит этот шуточный спортивный праздник в Гаджиево.