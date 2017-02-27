Льву Журину - 90 лет! Человек - живая легендаВ Мурманской области полицейские проверят большегрузный транспорт в рамках операции «Грузовик»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск27.02.17 18:00

Льву Журину - 90 лет! Человек - живая легенда

Состоялось  еженедельное аппаратное совещании в администрации ЗАТО Александровск, на котором были заслушаны отчёты о выполнении ранее выданных поруче6ний и обсуждены планы на перспективу.

В прошедшие праздничные и выходные дни в муниципалитете отметили День защитника Отечества, праздник который по праву считает своим едва ли не каждый житель большого ЗАТО. Награды и очередные звания вручали на торжественном собрании в гаджиевском Доме офицеров. В этот же день слова поздравлений для тех, кто служит по обе стороны залива, для военнослужащих Кольской флотилии в Центре культуры «Север» прошло торжественное собрание и праздничный концерт.

В дни празднования Дня защитника Отечества свой 90-летний юбилей отметил человек, который внёс большой вклад в увековечивание памяти защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Лев Журин – человек живая легенда.

Сегодня у православных христиан начинается Великой пост. Продлиться он до 15 апреля. Ему предшествовала Масленая неделя, во время которой в ЗАТО Александровск проходили многочисленные и весёлые праздничные мероприятия. Народные гулянья прошли во всех городских округах большого ЗАТО. Сотрудники Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи уже пятый год подряд организуют на Масленицу потешную олимпиаду. Проходит этот шуточный спортивный праздник в Гаджиево.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 282 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-Скоро в эфире04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал (6+)04:30Новости. Информационная программа.05:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)05:30Новости. Информационная программа.06:00«Международные новости». Информационная программа06:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеекРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 февраляДля некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отопление-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения