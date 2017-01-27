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АТВ ЗАТО Александровск27.01.17 18:00

Митинг памяти экипажа подводной лодки С-80 прошёл в Оленей Губе

Сегодня в Оленей Губе прошла митинг памяти экипажа подводной лодки С-80. Редкий случай в истории ВМФ, когда спустя долгие годы погибшую субмарину нашли. Экипаж похоронен. Теперь память о трагедии более чем полувековой давности хранит обелиск.

Эта неделя прошла под знаком январской непогоды. Ещё не все дворы полностью расчищены от снега. Но на центральных магистралях стараниями дорожных служб уже чисто.

ДТП за минувшую неделю. Пожалуй, к рангу самых необычных для нашего муниципалитета событий можно отнести сход снега с сопки. И как следствие  - несколько машин, припаркованных на улице, засыпало снегом… Уходящая неспокойная неделя не была отмечена крупными происшествиями на территории ЗАТО. Во время метели помогали автоинспекторам и огнеборцы, которые дежурили на пунктах обогрева.  В специальных пожарных частях не прекращаются и плановые тренировки, которые могли наблюдать на этой неделе жители Полярного.

Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, некоторые из них мы заметим в феврале, когда получим январские квитанции. Плата за ОДН теперь будет взиматься по-новому. Не будет также перерасчётов за воду в случае долгого отсутствия квартиросъёмщиков, у которых о не стоят приборы учёта.  Об изменениях в Жилищном кодексе на этой неделе говорили на собраниях собственников жилья.

Владельцев гаражей приглашают в службу муниципального имущества, чтобы оформить строения должным образом.

На судоремонтные заводы области и ЗАТО Александровск в скором времени отправятся с экскурсиями ученики Мурманского политехнического лицея. Об этом сообщил генеральный директор 10-го СРЗ Евгений Зудин. Руководитель «десятки» также является и председателем регионального отделения Союза машиностроителей России. Общественная организация сегодня ратует за адресное воспитание инженерных кадров.

Продолжаем тему воспитания собственных кадров: в Снежногорской школе из обычного педсовета устроили технический экспериментариум… с демонстрацией изобретений учащихся.

На этой неделе в Мурманске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Праздника Севера. Это будет уже 83-я Белая Олимпиада в Заполярье. А в ЗАТО в ближайшее воскресенье все-таки пройдут игры областного чемпионат по хоккею на открытых площадках. Это будет своеобразное открытие хоккейного корта на территории полярнинского подплава. Но перед этим жители муниципалитета примут участие в традиционном празднике «Здравствуй, Солнце!» и фестивале снежных скульптур 28  января. Начало праздника во всех городских округах ЗАТО ровно в полдень. В субботу в краеведческом музее состоится открытие новой выставки мурманского художника Максима Драницына.

 

 

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