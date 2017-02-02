«На крыльях мечты» - продолжается приём работ на конкурс детской и семейной рукописной книги

Ситуация на рынке труда в ЗАТО Александровск оказалась в центре внимания руководства муниципалитета. Об итогах прошлого года и перспективах на наступивший шёл разговор на встрече главы администрации и руководителя Центра занятости населения муниципалитета.

В целях продвижения портала «Госуслуги» для населения значительно снижен размер некоторых пошлин, которые проходят по линии МВД.

Выездное обслуживание. На этой неделе в ЗАТО Александровск начинают работу специалисты «Мурманэнергосбыта» Первый выездной приём состоится уже в эту пятницу, 3 февраля.

Всем перевозчикам в области важная информация. С 6 февраля на дорогах России стартует профилактическая акция «Автобус».

Научить и душой обогреть. Сегодня в ЗАТО Александровск стартовал традиционный конкурс профессионально мастерства педагогов. За право называться лучшим будут бороться 12 претендентов.

В управлении образования началась компания по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. В этом году на предварительный экзамен, который состоится 15 февраля, приглашают родителей и всех желающих.

Продолжается приём работ на 23-й конкурс детской и семейной рукописной книги, который проходит в этом году под девизом «На крыльях мечты». Организатор творческого состязания - Централизованная библиотечная система.

К новостям спорта. В области проходит второй круг чемпионата по хоккею среди детских дворовых команд. Вчера на лёд вышли две александровские ледовые дружины из Снежногорска и Полярного.