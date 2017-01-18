На СРЗ-10 приступили к ремонту атомарин четвертого поколения

Началось формирование реестра граждан, желающих оформить жилищный сертификат по федеральной программе в 2018 году. В соответствии с изменениями в законе александровцы из числа очередников, если они уже в следующем году готовы к переезду из ЗАТО, сейчас могут обратиться с соответствующим заявлением.

На градообразующем предприятии Полярного – орденоносном 10-ом судоремонтном заводе к ремонту и сервисному обслуживанию атомарин четвертого поколения приступили сотрудники нового цеха.

К новостям культуры. Продолжается приём работ в рамках конкурса рукописной книги, что ежегодно организует в муниципалитете централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск. В этом году конкурс уже 23-й по счёту и его название «На крыльях мечты».

И в продолжении темы культурных событий мы предлагаем вам за несколько минут побывать на самых крупных сценических площадках Александровска в те дни, когда там гремел очередной фестиваль творчества трёх городов. Святочные гадания, встреча звёзд и поиск редкого цветка Александриуса.

А теперь о спортивных событиях. Завтра в столице Северного флота состоится чемпионат по армейскому рукопашному бою. К этому событию военнослужащие готовятся не только у себя в спортивных залах, но и используют все возможности муниципалитета.

Завтра большой праздник в православном календаре – Крещения Господне. На озерах Александровска уже режут лёд - готовят купели. В храмах готовятся в водосвятному молебну. По народным приметам, если на Крещение ясная и морозная погода, то, лето будет засушливым.