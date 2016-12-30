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АТВ ЗАТО Александровск30.12.16 14:30

Новые автобусы увезут северян в Новый год

Сегодня вышли на линию ещё два автобуса с символикой городов ЗАТО Александровска. На этот раз на бортах общественного транспорта представлены  Полярный и Гаджиево.

Буквально под ёлочку в военных комиссариатах подвели итоги осенней призывной компании, ход которой активно освещали наши журналисты.

По информации Пенсионного фонда РФ, доставка и выплата пенсий в Мурманской области через отделения почтовой связи в январе 2017 года начнётся с 3 января 2017 года. Выплаты за 7 января будут доставлены получателям 6 января 2017 года. Поскольку 6 января является предпраздничным днём, работа отделений почтовой связи в этот день сократится на 1 час. В остальные дни доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

А вот Центр по делам ГО и ЧС ближайшие две недели станет своеобразным штабом, куда будет стекаться информация обо всех чрезвычайных ситуациях.

Снежногорский семейный клуб «Жемчужина» в очередной раз собрал у себя творческие команды со всего региона на фестиваль «Семейные ценности».

Тайну полярной ночи предлагают раскрыть сотрудники полярнинского центра культуры «Север». И приглашают составить им компанию. А любителей активного отдыха в  новогодние праздники ждут «подарки» в виде спортивных турниров и чемпионатов.

Чемпионат по настольным играм, этнографическая олимпиада и мастер-классы из «Города мастериц». Всё это предлагают александровцам на праздники сотрудники городского историко-краеведческого музея. Это учреждение культуры обещает стать местом лучшего семейного досуга.  4 января здесь состоится «День игр». Самые лучшие настольные игры со всего мира будут в вашем распоряжении.  5 января можно научиться правильно колядовать, посетив этнографическую  программу. В каких костюмах и когда нужно  встречать коляду? Какие слова сказать добрым людям, отворившим дверь? В канун Рождества, 6 января, заработает «Город мастериц». Рукотворные шедевры и оригинальные подарки. С 11.00 до 18.00 в музее вас ожидает: роспись имбирного печенья, «Кукла северная берегиня», косоплетение, живопись, скрапбукинг - всё это и многое другое вы сможете сделать своими руками под руководством мастериц.

Сегодня в 20.30 журналисты «АТВ ЗАТО Александровск» покажут  итоговую программу уходящего года. Новогодняя ночь несёт нам много подарков и сюрпризов. В том числе и тех, которые приготовили александровцам творческие коллективы ЗАТО. У главных зелёных красавиц городов пройдут новогодние представления. С их расписанием можете ознакомиться в нашей группе в «ВКонтакте». До встречи в Новом году!

 

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