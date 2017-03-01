Офицерский бал состоялся в Полярном

Сегодня наша съёмочная группа «АТВ ЗАТО Александровск» вышла в своеобразный рейд по основным дорогам муниципалитета, чтобы посмотреть, как идет расчистка магистралей муниципалитета.

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Печальная новости пришла из Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения. Скончался генеральный конструктор атомоходов класса «Ясень» Владимир Пялов.

На полигонах Северного флота в Кольском заливе спасатели отработали полный комплекс мероприятий по оказанию помощи подводным лодкам, попавшим в аварийную ситуацию. Что в этом году искали и находили водолазы УПАСР на дне Баренцева моря, рассказывает новая экспозиция в полярнинском краеведческом музее.

Научить и душой обогреть. В Александровске подводили итоги месячного педагогического марафона. В течение всего февраля проходил традиционный конкурс профессионально мастерства и сохранялась интрига, кто из 12 претендентов будет представлять большое ЗАТО на региональном, а если повезёт, то и на всероссийском уровне.

Всё новое – хорошо забытое старое. В Центре культуры «Север» возрождают некогда популярную форму досуга для военнослужащих. Дню защитника Отечества был посвящён семейный вечер отдыха моряков Кольской флотилии.

К новостям спорта. Завтра в Спортивно-оздоровительном комплексе «Каскад» пройдёт официальное открытие областного этапа всероссийского фестиваля плавания «Весёлый дельфин». Любителям плавания предстоит несколько дней следить за выступлениями лучших команд Кольского полуострова.

А Александровские кикбоксёры готовятся уже к первенству России, которое в конце марта пройдёт в столице Чеченской Республики Грозном. В состав сборной Северо-Запада России вошла представительница Александровска Дарья Литвяк.