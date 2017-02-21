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АТВ ЗАТО Александровск21.02.17 18:00

Первая группа будущих инженеров-корабелов посетит авианесущий крейсер «Кузнецов»

Навести порядок перед праздниками! Соответствующие мероприятия обсуждались сегодня на еженедельном коммунальном часе в администрации ЗАТО  Александровск.

В преддверие Дня защитника Отечества в нашем регионе как никогда много информационных поводов, связанных с военной службой и  флотом. Сегодня в Мурманске прошла церемония закладки первого камня в основание будущего Нахимовского училища. А на авианесущий крейсер «Кузнецов» отправилась первая группа будущих инженеров-корабелов. Последнее событие – результат работы мурманского отделения Союза машиностроителей.

Председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов на заседании правительства Мурманской области отметил рост числа выставочных проектов в нашем регионе, что согласуется с одним пунктов майских указов президента России. В соответствии с этим документом, количество таких проектов к 2018 году должно увеличиться вдвое.

«Вихрь творчества» - концерт без повода устроили самодеятельные полярнинские артисты, пригласив зрителей приятно провести субботний вечер в уютном зале Центра культуры «Север».

На этой неделе в Псковской области пройдёт международный турнир по боксу памяти Александра Матросова. Туда отправились и представители  ЗАТО. Ранее воспитанники спортивных секций Гаджиево и Снежногорска прошли отбор в сборную области по боксу для участия в чемпионате Северо-Запада.

Самой приятной спортивной новостью минувших дней стала победа наших биатлонистов на Чемпионате мира. Её ждали все и в Александровске. На традиционных весёлых семейных стартах об этом говорили родители и вместе с детьми показывали, как они переживали за юных спортсменов перед экранами телевизоров.

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