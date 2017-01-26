Первый в жизни документ получают юные александровцы

Среда, 25 января, может претендовать на звание самого проблемного в плане погоды и дорог дня в этом месяце.

Но некоторым александровцам в январе запомнились совсем другие дни. В начале месяца в их семьях случилось пополнение. Сегодня новые жители большого ЗАТО получили первый в их жизни документ – свидетельство о рождении.

В ЗАТО Александровск продолжается работа по повышению платежной дисциплины квартиросъёмщиков. Ситуацию, сложившуюся на начало наступившего года, обсуждали на очередном заседании комиссии по долгам в администрации ЗАТО.

Муниципальная газета «Полярный вестник» уже второй свой номер выпустила только в электронном виде. С чем связано это решение учредителя и появиться ли «Вестник» снова в бумажном варианте, разбирались журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

Что делать, чтобы такая важная отрасль экономики региона, как судоремонт, вновь стала прибыльной и стабильно развивалась. Ответ на этот вопрос ищут и находят члены общественной организации «Союз машиностроителей России», куда сегодня входят представители всех судоремонтных заводов.