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АТВ ЗАТО Александровск09.03.17 18:00

Под знаком праздника весны

По всей стране прокатился первый весенний праздник. Международный женский день в Александровске ознаменовался чередой концертов. Во всех городах звучали поздравления в адрес прекрасной половины человечества. В окна Центра творчества в Оленьей Губе на праздник заглянуло и весеннее солнышко.

Как можно ещё поздравить женщину, если она, например, спортивный тренер? Конечно надо порадовать её отличным результатом на соревнованиях. Юноши баскетболисты из Александровска совершили невозможное, считает их тренер Людмила Совриженко.

С приходом весны хозяйствующие структуры муниципалитета отправляют своих людей и на крыши. Пора убирать снег и там.

Говорят, что тот, кто знает, чего хотят женщины, – счастливый человек. Не будем оспаривать это суждение, а попытаемся выяснить, в чём нуждаются современные барышни всех возрастов? В канун 8 Марта в Полярном большое количество представительниц прекрасного пола собралось в Центре культуры «Север».

Поздравительные акции 8 Марта прошли по всей России. Самая масштабная акция была проведена сотрудниками МВД. Они поздравляли своих коллег и дарили цветы женщинам-автолюбительницам. Телевизионщики «АТВ ЗАТО Александровск» решили, что милых дам могут поздравлять и просто мужчины-автомобилисты.

В череде праздников не стоит забывать и о мерах безопасности. Статистика вещь упрямая. Чаще причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнём, говорят инспекторы Госпожнадзора.

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