Право знать! Как выехать из ЗАТО по закону

Сегодня, после долгого перерыва, телередакция возобновляет программу «Право знать!». Гость студии «АТВ ЗАТО Александровск» начальник Службы муниципального имущества ЗАТО Александровск Юлия Короткова.

- Речь сегодня пойдёт о реализации программы переселения граждан из ЗАТО. Изменения в федеральный закон внесли корректировки в эту программу, вступили в силу с 1 января 2015 года, но по большому счёту разъяснения по порядку применения появились только осенью того же года. Это стало поводом для поездки в Москву руководства ЗАТО.

Изменения, в частности в нашем ЗАТО коснулись очереди на переселение. Изменился принцип формирования списка очередников. Давайте напомним, как это было прежде в трёх ЗАТО. Каков порядок формирования на сегодняшний день, почему он вызвал недовольство у очередников, и удалось ли сгладить разногласия.

Как бы там ни было, но уже по новому порядку в декабре 2015 года были распределены первые сертификаты.

Закон не статичен. В него могут быть внесены коррективы, что и произошло нынешним летом.

Многие жители ЗАТО по новому порядку, оказавшиеся в начале очереди, пока не готовы переехать в среднюю полосу. По разным причинам. Не хватает стажа до северной пенсии, надо доучить ребёнка в школе или институте. С другой стороны, очередники из середины готовы уже в ближайшее время покинуть ЗАТО, получив сертификат. Такая возможность у них есть. Нужно подать соответствующее заявление.

Нельзя не отметить, что наше ЗАТО оказалось первым в рейтинге среди всех закрытых административно-территориальных образований Российской Федерации по исполнению мероприятий программы «Жилище» в течение 2015 года.

Бюджетная политика Александровска признана одной из лучших. Наше ЗАТО стал победителем девятого всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в специальной номинации «Лучшее закрытое административно-территориальное образование».

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В 2009 году на переселение граждан из трёх закрытых городов Полярный, Скалистый и Снежногорск сумма средств из федерального бюджета составляла 233 миллиона рублей. В 2010 году финансирование на эти цели из федерального бюджета было урезано и составило на всё ЗАТО Александровск около 92 миллионов.

Средства на переселение граждан из ЗАТО Александровск: 2009 г.- 233511229,54 руб.; 2010 г. – 91989907,35 руб.; 2011 г. – 85231000,00 руб.; 2012 г. – 85434464,96 руб.; 2013 г. – 86067000,00 руб.; 2015 г. – 82 млн рублей; 2016 г. – 84 млн руб.