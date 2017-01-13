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АТВ ЗАТО Александровск13.01.17 18:00

Праздники отгуляли, пора браться за работу

В самом начале текущей недели редакция «АТВ ЗАТО Александровск» рассказывала об итогах новогодних каникул в муниципалитете.

В ходе первого аппаратного совещания в администрации была проведена работа над ошибками с руководителями предприятий и учреждений. Перед участниками совещания озвучили планы и задачи на ближайшую перспективу.

Большое внимание в наступающем году будет уделяться профилактике и противодействию распространения наркотиков в муниципалитете. Опираться в этом процессе мы будут на опыт прошлого года и на новых сотрудников полиции, которые должны появиться в связи с реформированием ФСКН.

С 2017 года в Мурманской области, как и во всей стране, повысились пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Праздники закончились, наступивший год постепенно вступает в свои права, ставит новые задачи. И всё-таки, есть повод ещё раз оглянуться назад. Минувший 2016 год для подводных сил Северного флота выдался удачным, хоть и непростым.

В эти выходные в подводных силах пройдёт открытый чемпионат по рукопашному бою. Из финалистов и победителей будет сформирована команда на Чемпионат флота. Подобное мероприятие уже провели на Кольской флотилии.

Сегодня в нашей стране отмечают День печати. 314-й по счёту. 

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