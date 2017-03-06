Проверка показаний электросчётчиков в торговых точках вскрыла наличие отклонений

Понедельник начинается с традиционной «аппаратки» - в администрации ЗАТО Александровск прошло очередное аппаратное совещании по оперативным вопросам жизнедеятельности муниципалитета.

В ЗАТО Александровск началась проверка потребителей электроэнергии. Рабочая группа изучает показания счётчиков, установленных в торговых павильонах, магазинах. И как показывает сравнение с контрольными приборами энергетиков, в учёте есть расхождения на ряде торговых объектах.

Не обходят своим вниманием энергетики и жилые квартиры. В совместный рейд с судебными приставами они отправились по домам в Полярном.

Кроме проблем с неплатежами за электроэнергию потребители могут получить проблемы и иного характера – электрические сети могут не выдержать напряжения. Госпожнадзор предупреждает, что электрические печки и просто обогревательные приборы, а оборудование, которое требует повышенного внимания от их владельцев.

Отличная новость пришла в муниципалитет из Архангельска, где проходил VII фестиваль городов-героев и городов воинской славы. Победные дипломы этого творческого состязания теперь украшают стены Центра культуры «Север».

Большое весеннее обновление в преддверии праздника 8 Марта началось на 10 судоремонтном заводе, где приступили к ремонту конференц-зала.