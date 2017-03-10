Рассекретили грандиозные генпланы строительства Полярного

Коммунальные итоги уходящей недели подвели сегодня в Полярном. В городе воинской славы вновь возвращаются к «ручному управлению» в организации очистки территорий от снега. И в продолжение коммунальной тематики -новости о ходе кампании по утеплению фасадов жилых домов в Снежногорске. В планах на текущий год значатся 11 адресов.

Новые изменения в составе местного парламента. Сложившую свои депутатские полномочия Татьяну Цымбалюк сменил её одно партиец Анатолий Казаков. А на смену коммуниста Геннадия Жукова пришёл гаджиевец Андрей Бочка.

С начала нового учебного года в Александровске на одну среднюю школу станет больше. Свой изначальный статус возвратила себе гаджиевская 279-я.

Сотрудники городского историко-краеведческого музея нашли в российских архивах генпланы строительства Полярного. С них недавно сняли грифы секретности и то, что планировали советские архитекторы построить в Заполярье, оказалось грандиозным.

Далее о культурных событиях, которые состоятся в выходные. В Заполярье стартует региональный конкурс вокального искусства «Поющий Мурман». В воскресенье в снежногорском ДК «Современник» пройдёт отборочный тур состязания. Начало прослушивания в 15 часов. Уже в субботу и также в 15 часов ГЦК «Север» приглашает на конкурс красоты и таланта для самых маленьких жительниц Александровска «Очаровашка года».

К спортивным новостям. В субботу александровские любители лыжных гонок примут участие «Лыжне дружбы», которая традиционно проходит в рамках Праздника Севера, делегация от муниципалитета отправиться и на гонки собачьих упряжек. Но об этом редакция расскажет в понедельник.

В Сыктывкаре завершилось первенство Северо-Запада по плаванию.

С этого года полярнинский «Каскад» стал ещё и центром сдачи норм ГТО для александровцев. Уже более полусотни жителей ЗАТО поддержали инициативу правительства и проверили, насколько их физическая форма соответствует нормативам комплекса.

Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск совместно с Центром гражданского и патриотического воспитания приглашает принять участие в молодёжной спортивной игре «Снежный бой».