ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Современная любовь и сексуальные взаимоотношенияВ стране нет предпосылок для роста безработицы – оптимизм министра труда
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск10.03.17 18:00

Рассекретили грандиозные генпланы строительства Полярного

Коммунальные итоги уходящей недели подвели сегодня в Полярном. В городе воинской славы вновь возвращаются к «ручному управлению» в организации очистки территорий от снега. И в продолжение коммунальной тематики -новости о ходе кампании по утеплению фасадов жилых домов в Снежногорске. В планах на текущий год значатся 11 адресов.

Новые изменения в составе местного парламента. Сложившую свои депутатские полномочия Татьяну Цымбалюк сменил её одно партиец  Анатолий Казаков. А на смену коммуниста Геннадия Жукова пришёл гаджиевец Андрей Бочка.

С начала нового учебного года в Александровске на одну среднюю школу станет больше. Свой изначальный статус возвратила себе гаджиевская 279-я.

Сотрудники городского историко-краеведческого музея нашли в российских архивах генпланы строительства Полярного. С них недавно сняли грифы секретности и то, что планировали советские архитекторы построить в Заполярье, оказалось грандиозным.

Далее о культурных событиях, которые состоятся в выходные. В Заполярье стартует региональный конкурс вокального искусства «Поющий Мурман». В воскресенье в снежногорском ДК «Современник» пройдёт отборочный тур состязания.  Начало прослушивания в 15 часов. Уже в субботу и также в 15 часов ГЦК «Север» приглашает на конкурс красоты и таланта для самых маленьких жительниц Александровска «Очаровашка года».

К спортивным новостям. В субботу александровские любители лыжных гонок примут участие «Лыжне дружбы», которая традиционно проходит в  рамках Праздника Севера, делегация от муниципалитета отправиться и на гонки собачьих упряжек. Но об этом редакция расскажет в понедельник.

В Сыктывкаре завершилось первенство Северо-Запада по плаванию.

С этого года полярнинский «Каскад» стал ещё и центром сдачи норм ГТО для александровцев. Уже более полусотни жителей ЗАТО поддержали инициативу правительства и проверили, насколько их физическая форма соответствует нормативам комплекса.

Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск совместно с Центром гражданского и патриотического воспитания приглашает принять участие в молодёжной спортивной игре «Снежный бой».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 236 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Последняя роль Риты». Художественный фильм (12+)00:10«Талисман любви». Художественный сериал, 41-43 серия (12+)02:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)03:00«Столица». Тематическая программа04:00«Любимая женщина механика Гаврилова». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всегоМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещает-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 39 копеек, евро – почти на 75 копеекРубль незначительно дорожает, поддерживаемый растущей нефтью-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 мартаПлановые отключения в Мурманске на 10 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения