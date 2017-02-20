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АТВ ЗАТО Александровск20.02.17 18:00

Ряды кадетов пополнились ребятами из Снежногорска

Сегодня состоялось еженедельное аппаратное совещание в администрации ЗАТО Александровск, на котором были рассмотрены наиболее животрепещущие вопросы жизнимуниципалитета.

На прошлой неделе Александровск посетил главный федеральный инспектор по Мурманской области. На рабочем совещании с руководством ЗАТО и представителями силовых структур был затронут ряд вопросов. Итоги визита фининспектора журналистам прокомментировал глава администрации Семён Кауров.

Новости из залов суда. Наиболее резонансные уголовные и гражданские дела в ЗАТО сегодня – это торговля наркотиками, ипотечные долги и факты экстремизма во Всемирной паутине.

В предстоящие праздники в Гаджиево состоится очередной торжественный приём в ряды «Юнармии». А в Снежногорске продолжают пополнять кадетские ряды. Новую форму и береты надели представители начальной школы.

В ЗАТО Александровск подвели итоги конкурса «Ученик года». Чествовали лучших в учёбе и творчестве в полярнинской гимназии. Интригу,  кто же получить мантию самого лучшего держали до последнего.

В школах Заполярья наступили очередные зимние каникулы. Ряд детей отправились в дальние и ближние поездки по стране. Но большинство осталось развлекаться в городах.

Сегодня александровские баскетболистки – сборная из Снежногорска и Полярного  отправились в Апатиты на очередные игры областного чемпионата. Днём ранее гостей из Апатит встречали в Полярном.

И в продолжение спортивной тематики. С этого года в Александровске заработал Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

 

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