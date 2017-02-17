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АТВ ЗАТО Александровск17.02.17 18:00

«Рыцарем нашего времени» стал Александр Новиков из Полярного

Проблема уборки снега на улицах и во дворах в городах ЗАТО как никогда стала злободневной в этом году. Но ситуация находится под постоянным контролем руководителей муниципалитета. Итоги коммунальной недели подвели на пятничном рейде. В плане контрольной поездки оказался город воинской славы.

Противодействие террористическим угрозам - одно из приоритетных вопросов для населения российских городов. На очередном заседании муниципальной комиссии по антитеррору ЗАТО Александровск обсудили итоги работы в минувшем году, наметили планы на наступивший. Участники совещания затронули и тему обеспечения необходимых мер безопасности, которые будут предприняты в городах муниципалитета в предстоящие праздники.

На этой неделе глава ГИБДД России Виктор Нилов, подводя итоги за 2016 год, отметил, что в стране снизилось количество аварий, в которых пострадали люди. В ЗАТО Александровск  показатели по детскому травматизму на дорогах также снижаются. Причиной тому - хорошая профилактическая работа в садах и школах.

«Рыцарь нашего времени» - такого титула удостоился самодеятельный исполнитель из Полярного Александр Новиков. Он стал победителем регионального конкурса мужчин галантного возраста. Почётная статуэтка пополнила и без того богатую коллекцию творческих трофеев  жителя Полярного.

На этой неделе отмечалась 28-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. В календаре современной России это знаковая дата для всех, кто исполнял или исполняет интернациональный долг.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты службы горюче-смазочных материалов Вооруженных сил. А завтра праздник у тех, кто обеспечивает провиантом и обмундированием российскую Армию и флот.

Предстоящие выходные в ЗАТО Александровск будут наполнены большим количеством спортивных событий. Как всегда одним из центров здорового образа жизни станет комплекс «Каскад».

 

 

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