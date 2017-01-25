Штормовые «прелести»: перекрыты дороги, засыпаны автомашины, срываются спортивные игры

Сообщения о ситуации на дорогах муниципалитета и области в последнее время становятся самыми популярными среди жителей региона. Сегодня с утра был перекрыт ряд областных дорог на Никель, на Териберку. В 11 часов закрыли для большегрузного транспорта и дорогу от Александровска до Белокаменки.

А в ряде дворов муниципалитета после первой волны январских снегопадов в пору объявлять лавинную опасность.

Возможно процесса откапывания автомашин можно было бы и избежать, если бы они стояли в гаражах. Однако не у всех автолюбителей есть заветные строения.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают штурманы. А в студенческих аудиториях тоже праздник - Татьянин день. Правда, александровских студентов соберут на праздничный вечер 27 января в Центре культуры «Север». А сегодня к учебе приступили сотрудники многофункционального центра «Мои документы». В этом году в МФЦ увеличился список предоставляемых госуслуг.

К новостям спорта. В Гаджиево подводники начали заливать второй городской каток, который разместился на стадионе у 279 школы. А в Полярном начала функционировать ещё одна хоккейная коробка на территории бригады подплава. Там на сегодня была намечена первая игра областного чемпионата на отрытых площадках. В гости ждали хоккеистов из Туломы. Но погода внесла свои коррективы. И уже с уверенностью можно сказать, что в воскресенье мы хоккей всё-таки посмотрим.

В спортивных кругах Александровска идут поиск кандидаток для женской волейбольной сборной. Инициатором и пропагандистом женского волейбола стала тренер полярнинской спортшколы Оксана Пристанскова.