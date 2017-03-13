Снежногорский «Современник» стал одной из пяти отборочных площадок состязания вокалистов «Поющий Мурман»

Новая неделя в администрации ЗАТО Александровск традиционно начинается с аппаратного совещания, на котором подводят итоги работ за прошедший период и намечают работы на ближайшее время.

Управляющая компания Снежногорска продолжает сбор бюллетеней от граждан по капремонту жилых домов.

В областной столице прошёл семинар по теме «Формирование комфортной городской среды».

Желание заниматься творчеством – главное условия для участников традиционного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман». Снежногорский «Современник» стал одной из пяти отборочных площадок состязания вокалистов в минувшее воскресенье.

Сформирована сборная Мурманской области на всероссийский фестиваль плавания «Весёлый дельфин». Отборочный этап прошёл в плавательном бассейне ЗАТО Александровск.

На юбилейную 20-ю «Лыжню дружбы» в приграничный посёлок Раякоски выезжала представительная делегация ЗАТО Александровск. Но в рамках Праздника Севера александровцы осваивают и другие не менее интересные виды спорта.