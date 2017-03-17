Собери снег в снежки – помоги весне

На этой неделе с рабочим визитом в ЗАТО Александровске побывала заместитель министра социального развития Светлана Виденеева. За круглым столом специалисты обсудили проблемные вопросы социальной поддержки инвалидов. Кроме того жителей большого ЗАТО призывают внимательно изучить и внести свои предложения во всероссийский проект «Формирование комфортной городской среды».

Всё в наших руках! Так считают коммунальщики Снежногорска, которые предложили жителям самим выбрать и проголосовать за то, что нужно отремонтировать в многоквартирных домах. Первые итоги такой формы общения можно уже видеть по итогам работы по утеплению торцов нескольких жилых домов.

На этой неделе порадовали жителей Александровска специалисты многофункционального центра «Мои документы», где введены новые услуги по линии Минсоцразвития. Но по-прежнему самой популярной услугой у северян является выдача справок формы -9, но её вполне может догнать по популярности услуга МВД по оформлению водительских удостоверений.

20 марта будет отмечаться Всемирный день стоматологического здоровья. В этот день гаджиевский филиал ЦМСЧ № 120 приглашает всех желающих на приём к стоматологу.

Небольшой, но всё же значимый юбилей, грядет в муниципалитете в марте.

36 лет назад 10 СРЗ был вручён орден Трудового Красного Знамени. Мы присоединяемся к поздравлениям заводчан и сообщаем всем жителям ЗАТО, что 18 марта в Полярном и Гаджиево пройдут торжественные мероприятию по случаю Дня моряка-подводника. 19 марта в столице подводных сил на утро намечен парад войск гарнизона. А в колыбели Северного флота этот день отметят большим хоккейным праздником.

Наряду с этим профессиональным праздником вся страна в этот выходной день будет отмечать и третью годовщину возвращения в состав России Крыма. Северные гарнизоны тесно связаны с кузницей морских кадров – Севастополем. Большой праздник по этому поводу пройдёт в Мурманске на главной площади города 18 марта.

Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО 18 марта предлагает всем ещё раз проводить зиму, только на этот раз спортивным состязанием. Речь идёт о снежных боях «Юккигасен» - собери снег в снежки – помоги весне.