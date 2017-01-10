Состоялся бал-маскарад семейных пар в большом ЗАТО

Сегодня состоялся первый в этом году коммунальный час, во время которого в администрации ЗАТО Александровск подвели итоги праздничных выходных. Происшествия были, их последствия устраняются в рабочем порядке.

Профилактика и противодействие распространению наркотиков, как и прежде, в центре внимания представителей муниципальной власти. В ЗАТО Александровск в декабре 2016 года состоялось заседание антинаркотичекой комиссии.

Празднование Нового года на Севере, за Полярным кругом, становится популярным отдыхом. Кроме привычных в это время года снега и северного сияния, в это время развивается традиция выхода на лыжню 31 декабря. Ради этого в ЗАТО приезжают спортсмены даже из средней полосы.

Тайну полярной ночи предложили раскрыть сотрудники Центра культуры «Север», пригласив на бал-маскарад семейные пары большого ЗАТО, что позволило придать необычность череде мероприятий во время долгих праздничных выходных.

На заметку краеведам. Сегодня в историко-краеведческом музее стартует новый конкурс под названием: «Где эта улица? Где этот дом?». В фондах учреждения накопилось большое количество раритетных фото и порой сами музейщики не знают, что на них изображено.

Уже завтра мурманчане увидят первые лучи солнца. Горожане по традиции соберутся на Солнечной горке.

Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, не стоит забывать, что праздники продолжаются. 12 дней от Рождества и до Крещения длится весёлая и загадочная пора – Святки. Время игр, колядок и гаданий.