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АТВ ЗАТО Александровск16.02.17 18:00

Состоялся очередной разговор на вечную тему – долги за ЖКУ

Сегодня ЗАТО Александровск с рабочим визитом посетил главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин. Это первое посещение чиновника аппарата полпреда президента на Северо-Западе городов с особым режимом функционирования.  Подробнее о визите главного федерального инспектора по Мурманской области в ЗАТО Александровск редакция расскажет в ближайших выпусках.

Обладателями сертификата на материнский капитал в Кольском Заполярье за десять лет стали более 38 тысяч семей северян.

Разговор на вечные темы. Именно под такое определение скоро попадут заседание рабочей группы по повышению платёжной дисциплины в ЗАТО Александровск. Долги за ЖКУ вновь стали предметом обсуждения и на этой неделе. Результаты есть, динамика положительная.

В Полярном районном суде подвели итоги работы за прошедший год. Все уголовные и гражданские дела были рассмотрены в установленные законом в сроки. О количестве и качестве этих дел корреспондент «АТВ ЗАТО Александровск» говорит с председателем Полярного районного суда – Евгением Дуловым.

Губернатор Марина Ковтун утвердила план мероприятий по обновлению парка школьных автобусов в Мурманской области.

К новостям спорта. Воспитанники секций единоборств начали подготовку к зональному чемпионату по ушу-саньда. Предварительный отбор в областную команду состоялся в Полярном.

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