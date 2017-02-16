Состоялся очередной разговор на вечную тему – долги за ЖКУ
Сегодня ЗАТО Александровск с рабочим визитом посетил главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин. Это первое посещение чиновника аппарата полпреда президента на Северо-Западе городов с особым режимом функционирования. Подробнее о визите главного федерального инспектора по Мурманской области в ЗАТО Александровск редакция расскажет в ближайших выпусках.
Обладателями сертификата на материнский капитал в Кольском Заполярье за десять лет стали более 38 тысяч семей северян.
Разговор на вечные темы. Именно под такое определение скоро попадут заседание рабочей группы по повышению платёжной дисциплины в ЗАТО Александровск. Долги за ЖКУ вновь стали предметом обсуждения и на этой неделе. Результаты есть, динамика положительная.
В Полярном районном суде подвели итоги работы за прошедший год. Все уголовные и гражданские дела были рассмотрены в установленные законом в сроки. О количестве и качестве этих дел корреспондент «АТВ ЗАТО Александровск» говорит с председателем Полярного районного суда – Евгением Дуловым.
Губернатор Марина Ковтун утвердила план мероприятий по обновлению парка школьных автобусов в Мурманской области.
К новостям спорта. Воспитанники секций единоборств начали подготовку к зональному чемпионату по ушу-саньда. Предварительный отбор в областную команду состоялся в Полярном.