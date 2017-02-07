Старый филин покидает Крайний Север и будет теперь жить в окрестностях Ярославля

Хозяйственные проблемы городских округов ЗАТО Александровск сегодня обсуждали и искали пути их решения на еженедельном коммунальном часе в администрации муниципалитета. По-прежнему на контроле власти чистка от снега трапов и дворов, сосульки на скатных крышах. Досадное недоразумение – в Полярном жители получили квитанции с некорректными начислениями.

С февраля 2017 года в офисах МФЦ планируют принимать документы на выдачу водительских удостоверений. Но пока механизм по этой госуслуге отлаживается, у жителей Александровска появился дополнительный повод наведаться в автоинспекцию. Во исполнение 601 указа президента ведётся работа по подключению граждан к порталу Госуслуг.

Вступили в законную силу ряд приговоров Полярного районного суда по взысканию налогов, нарушению санитарно-гигиенических требований и требований антитеррористического законодательства.

Старый филин – писатель Белько Виктор Юрьевич покидает Крайний Север и будет теперь обитать в окрестностях Ярославля. Нет, это не новости из мира орнитологии. Это событие в культурном пространстве ЗАТО Александровск, а точнее в его писательских кругах.

Судоремонтники «Нерпы» открыли новый спортивный год. Первыми на старт вышли пловцы. В спорткомплексе «Дельфин» в очередной раз состоялись соревнования по плаванию

Областная федерация кикбоксинга одновременно с участием на Северо-Западе провела и домашний чемпионат по трем разделам: к-1, кик-лайт и лоу-кик. Поединки проходили на базе ЗАТО Александровск.