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АТВ ЗАТО Александровск30.01.17 18:00

Студенты ЗАТО чествуют свою покровительницу Святую Татьяну

Традиционно понедельник начинается  с новостей с аппаратного заседания в администрации ЗАТО Александровск.

В регионе подведена статистика смертности и рождаемости за 2016 год. Как всегда самыми позитивными в этой сфере являются закрытые муниципальные образования.

Ряду чиновников Кольского района, который граничит с ЗАТО Александровск придётся ещё раз перечитать 254 статью Уголовного кодекса РФ. И касается она уголовной ответственности за порчу земли.

На этой неделе 1 февраля заканчивается приём заявлений от выпускников нынешних и прошлых лет на участие в Едином государственном экзамене. И если школярам ещё только предстоят испытания, у студентов другие заботы и радости: они сдают сессию и чествуют свою покровительницу Святую Татьяну.

Северная природа со своими морскими о городскими пейзажами может претендовать на звание самых красочных российских мест,  считают заполярные художники, и в подтверждение этому открылась в Полярном  новая выставка городского историко-краеведческого музея.

 

 

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