КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Ой, снег-снежок, белая метелица!.. Говорят, что чистят, только нам не веритсяЗНАКИ: Какие звёзды сияют над Александрой, участницей конкурса «Миссис Великая Русь-2017»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск12.01.17 18:00

Судоремонтные предприятия ЗАТО продолжают напряжённую работу в 2017 году

Сегодня свой профессиональный праздник у работников прокуратуры Российской Федерации. 295 годовщина с момента  подписания Петром I указа об учреждении поста генерал-прокурора. «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору», - буквально так значилось в этом историческом документе. Указом были установлены основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров. Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в 2016 году проделана огромная работа по восстановлению нарушенных прав и законных интересов незащищенных слоев населения. Мерами прокурорского реагирования устранена задолженность по зарплате перед более чем 700 работниками предприятий ЗАТО на общую сумму 6,8 миллиона рублей. По протестам прокуратуры приведено в соответствие с законом РФ 78 нормативных правовых актов, принятых с нарушениями закона и прав граждан в органах местного самоуправления ЗАТО. По представлениям прокуратуры устранены нарушения, связанные с содержанием многоквартирных домов. Должностные лица, допустившие нарушения в сфере ЖКХ, привлечены к ответственности. По искам прокуратуры усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях ЗАТО: установлены системы видеонаблюдения и восстановлена целостность ограждений. В органах местного самоуправления прокуратурой выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В сфере надзора за деятельностью правоохранительных органов Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлялись случаи нарушения конституционных прав граждан, разумных сроков уголовного судопроизводства, нарушения при применении уголовного законодательства. По представлениям прокуратуры привлечено к дисциплинарной ответственности 94 сотрудника правоохранительных органов на подведомственной территории ЗАТО. По результатам прокурорских проверок возбуждено 22 уголовных дела. 128 уголовных дел возбуждено после отмены прокуратурой незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

К этому дню во всех военных прокуратурах подведены итоги работы за прошедший год.

Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества. Так, житель Снежногорска в буквальном смысле подарил интернет-аферисту более 84 тысячи рублей. Цель у мошенников одна – заставить передать деньги добровольно. Основные способы – перевод средств на счёт банковских карт, расчётных и лицевых счетов абонентов мобильной связи и электронных кошельков. Поэтому запомните: никому и никогда не передавайте реквизиты своих банковских карт и паролей от них. Эта информация сугубо личная. И никто, кроме владельца, знать её не должен.

Осенью 2016 года 10-ым судоремонтным заводом в сжатые сроки были выполнены работы по подкреплению главной палубы большого танкера «Сергей Осипов». Это дало возможность снять ограничения по району плавания судна, отправить его вслед авианесущему крейсеру «Кузнецов» для заправки и погасить шумиху в иностранных СМИ на предмет того, что будет с российским военным кораблём, когда его отказывалась принимать Сеута. Это один из больших штрихов в картине работы коллектива полярнинского судоремонтного завода.

Как всегда в напряженном режиме в новом году будут трудиться и доки СРЗ «Нерпа». Первой в 2017 году заглянет ДЭПЛ «Владикавказ» - на плановый ремонт.

«Встреча друзей». На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 18-й раз, как и прежде, на трёх сценических площадках. Первой участников примет сцена снежногорского Дворца культуры «Современник», затем эстафету подхватит «Встреча друзей» в гаджиевском Доме офицеров. Финальным аккордом станет гала-концерт в полярнинском Центре культуры «Север». Готовьтесь в выходные провести в кругу лучших коллективов муниципалитета. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 445 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-Скоро в эфире20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар теряет 66 копеек, евро – 24 копейкиДоллар США сегодня начал день со снижения-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХАндрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, подозревает управляющие компании в саботаже работ по уборке снегаПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения