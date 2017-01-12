Судоремонтные предприятия ЗАТО продолжают напряжённую работу в 2017 году

Сегодня свой профессиональный праздник у работников прокуратуры Российской Федерации. 295 годовщина с момента подписания Петром I указа об учреждении поста генерал-прокурора. «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору», - буквально так значилось в этом историческом документе. Указом были установлены основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров. Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в 2016 году проделана огромная работа по восстановлению нарушенных прав и законных интересов незащищенных слоев населения. Мерами прокурорского реагирования устранена задолженность по зарплате перед более чем 700 работниками предприятий ЗАТО на общую сумму 6,8 миллиона рублей. По протестам прокуратуры приведено в соответствие с законом РФ 78 нормативных правовых актов, принятых с нарушениями закона и прав граждан в органах местного самоуправления ЗАТО. По представлениям прокуратуры устранены нарушения, связанные с содержанием многоквартирных домов. Должностные лица, допустившие нарушения в сфере ЖКХ, привлечены к ответственности. По искам прокуратуры усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях ЗАТО: установлены системы видеонаблюдения и восстановлена целостность ограждений. В органах местного самоуправления прокуратурой выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В сфере надзора за деятельностью правоохранительных органов Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлялись случаи нарушения конституционных прав граждан, разумных сроков уголовного судопроизводства, нарушения при применении уголовного законодательства. По представлениям прокуратуры привлечено к дисциплинарной ответственности 94 сотрудника правоохранительных органов на подведомственной территории ЗАТО. По результатам прокурорских проверок возбуждено 22 уголовных дела. 128 уголовных дел возбуждено после отмены прокуратурой незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

К этому дню во всех военных прокуратурах подведены итоги работы за прошедший год.

Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества. Так, житель Снежногорска в буквальном смысле подарил интернет-аферисту более 84 тысячи рублей. Цель у мошенников одна – заставить передать деньги добровольно. Основные способы – перевод средств на счёт банковских карт, расчётных и лицевых счетов абонентов мобильной связи и электронных кошельков. Поэтому запомните: никому и никогда не передавайте реквизиты своих банковских карт и паролей от них. Эта информация сугубо личная. И никто, кроме владельца, знать её не должен.

Осенью 2016 года 10-ым судоремонтным заводом в сжатые сроки были выполнены работы по подкреплению главной палубы большого танкера «Сергей Осипов». Это дало возможность снять ограничения по району плавания судна, отправить его вслед авианесущему крейсеру «Кузнецов» для заправки и погасить шумиху в иностранных СМИ на предмет того, что будет с российским военным кораблём, когда его отказывалась принимать Сеута. Это один из больших штрихов в картине работы коллектива полярнинского судоремонтного завода.

Как всегда в напряженном режиме в новом году будут трудиться и доки СРЗ «Нерпа». Первой в 2017 году заглянет ДЭПЛ «Владикавказ» - на плановый ремонт.

«Встреча друзей». На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 18-й раз, как и прежде, на трёх сценических площадках. Первой участников примет сцена снежногорского Дворца культуры «Современник», затем эстафету подхватит «Встреча друзей» в гаджиевском Доме офицеров. Финальным аккордом станет гала-концерт в полярнинском Центре культуры «Север». Готовьтесь в выходные провести в кругу лучших коллективов муниципалитета.