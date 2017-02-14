Творческое состязание «Таланты в погонах» проходит в Полярном

Хозяйственные проблемы пути их решения; последствия метелей и оттепель; снег во дворах и сосульки на крышах – эти еженедельные вопросы рассматривали во время коммунального часа в администрации ЗАТО Александровск.

Сегодня в муниципалитете работала выездная бригада областной станции переливания крови. С некоторых пор медики станции сотрудничают с Санкт-Петербургским банком доноров костного мозга.

Культурный привет всем из Минессоты! Акция простого американского библиотекаря, решившего, что 14 февраля – день, когда нужно дарить любимым книги, переросла во Всемирный день книгодарения. К акции подключились и библиотекари Александровска.

Когда поют солдаты. Всесоюзный, а затем и Всероссийский песенный конкурс всегда был популярен в Вооруженных силах. Песня помогала не только строить и жить, но и воевать и побеждать. Творческое состязание «Таланты в погонах» в Полярном уже стало непременным атрибутом праздника всех, кто носил и носит военную форму.

А теперь о том, как жители ЗАТО наравне со всеми россиянами приняли участие в большом спортивном празднике «Лыжня зовёт». Старт для любителей зимних видов спорта был дан одновременно во всех городах Александровска.