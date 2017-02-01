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АТВ ЗАТО Александровск01.02.17 18:00

Уборка снега ведётся в ручном управлении

Тема борьбы со снегом остаётся актуальной для жителей муниципалитета всю зиму.  Очистка трапов находится под особым контролем руководства ЗАТО Александровск - в уборке снега решено перейти на метод ручного управления. В Полярном уже приступили.

А теперь поговорим об изменениях норм регионального законодательства. В этом году изменился порядок выплат компенсирующих сумм коммунальных расходов для отдельных категорий граждан.

Есть новости с пометкой «сегодня» и «в сфере пенсионного законодательства». И касаются они тех, кто зарабатывал пенсию, служа в силовых ведомствах Российской Федерации.

В медучреждениях области уже фиксируются случаи заболевания гриппом. Напомним, что в прошлом году в это же время в ЗАТО был объявлен карантин. На сегодняшний день, заверяют медики, гриппа, в Александровске нет.

Новости для автолюбителей от страховщиков. Чтобы избежать длительных поисков обычного полиса ОСАГО и не менее длительного стояния в очереди, сотрудники ГИБДД рекомендуют обратиться к сети Интернет.

Как сообщают сотрудники прокуратуры, с апреля этого года будет предусмотрена отсрочка отбывания уголовного наказания наркоманам в связи с лечением от зависимости.

Перемещения во времени это прерогатива не только фантастов и любителей альтернативной истории, но и музейщиков.

Сегодня, 1 февраля, по народным приметам Макаров день. «На Макара капель - в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель, то её же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. 

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