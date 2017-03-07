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АТВ ЗАТО Александровск07.03.17 18:00

Успехов, любви и счастья! Александровцы встречают 8 Марта

Весна идёт! Весне – дорогу! Без снега и наледи... Насущные проблемы в городах и пути их решения обсудили сегодня на еженедельном коммунальном часе в администрации муниципалитета.

Без происшествий и замечаний должны проходить праздники в большом ЗАТО. В Александровске продолжаются проверки учреждений образования и культуры. Комплекс мер по обеспечения правопорядка и безопасности граждан был согласован ещё в конце февраля.

Завтра ЗАТО Александровск посетит владыка – епископ Умбской и Североморский Митрофан. Необычную и редкую икону везёт он с собой.

Букеты, цветочные композиции и просто цветы в горшках – пожалуй, самый ходовой товар этой неделе. Однако не все цветы, как бы красивы они ни были, одинаково безопасны. Прежде чем подарить букет любимой, убедитесь, что там никто не живёт.

Некоторым женщинам, чтобы почувствовать себя на высоте, не нужно надевать каблуки, так их работа - смотреть на всё с высоты. Из кабины портального крана ведут репортаж журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

В муниципалитете набирает обороты женский волейбол. Есть уже сборная на флотилии и первые шаги в этом направлении делают спортсменки на 10 СРЗ.

Успехов, любви и счастья! Всего этого нашим женщинам мы желают юные северяне. В преддверии праздника - особенно. Нынешняя неделя без преувеличения проходит под знаком праздника весны. Сегодня слова поздравлений звучали со сцены Центра культуры «Север» и Дома офицеров в Гаджиево. А завтра свой творческий подарок милым дамам  представит коллектив самодеятельности Дворца культуры «Современник».

 

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