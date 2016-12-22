МОРЕ ДОБРОТЫ: В наших силах помочь землякамВ центре Мурманска перед Новым годом «расцвели» цветы и «прилетели» бабочки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск22.12.16 18:00

В детском саду «Сказка» открылась новогодняя выставка

Чуть больше недели остается до наступления новогодних праздников, транспортный поток в областную столицу становится всё интенсивней. И надо готовиться к тому, что на выходные дни время в пути увеличится. Связано это не только с плотностью потока, но и с проведением массовых проверок на дорогах региона.

Есть такая примета, что в новый год нельзя входить с долгами. В ЗАТО Александровск состоялось очередное заседание рабочей группы по повышению собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Руководители управляющих компаний представили сведения по задолженности населения и самих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями муниципалитета и региона. Например, снежногорский водоканал активизировал работу по долгам населения, которых накопилось почти 11 миллионов рублей.

Ставятся новые задачи перед теми, кого в обществе называют людьми с ограниченными возможностями здоровья. Встреча на ежегодном фестивале «Кораблик надежды» может стать отправной точкой в работе с детьми-инвалидами в ЗАТО Александровск.

До наступления Нового года остаётся совсем немного. Праздник нужно встречать с соответствующим настроением. Если погода пока не располагает, значит нужно создавать его самим. В детском саду № 1 «Сказка» подготовили выставку к наступающему празднику.

Квест, как форма новогоднего приключения и способ создания праздничного настроения. А начать всё можно с кражи ёлочных украшений. Кражи разумеется не настоящей, а сказочной.

Ночь на 21 декабря стала самой длинной в 2016 году. На Земле наступило зимнее солнцестояние, после которого световой день начнёт постепенно прибавляться.

А сегодня, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают специалисты энергетической отрасли. Люди, чьим усилиям и повседневному труду мы обязаны за свет и тепло в наших домах.

Завтра в эфире программа «Право знать» редакция расскажет о самых актуальных проблемах, ответит на насущные вопросы, волнующие александровцев. Тема завтрашней программы одна из самых злободневных – особенности реализации в Александровске программы переселения из ЗАТО. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?Проголосовало: 404 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-Скоро в эфире03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал, 68 серия (6+)04:30Новости. Информационная программа.05:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук и яблокиС 1 января 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска повысится до 28 рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 5 копеекМировые цены на нефть растут, рубль тянется за ними-PRO ЭнергетикуПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в МурманскеЖители Кандалакши сами выберут вариант уличного освещения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Учимся бороться за тишину в доме-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2016
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения