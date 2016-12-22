В детском саду «Сказка» открылась новогодняя выставка

Чуть больше недели остается до наступления новогодних праздников, транспортный поток в областную столицу становится всё интенсивней. И надо готовиться к тому, что на выходные дни время в пути увеличится. Связано это не только с плотностью потока, но и с проведением массовых проверок на дорогах региона.

Есть такая примета, что в новый год нельзя входить с долгами. В ЗАТО Александровск состоялось очередное заседание рабочей группы по повышению собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Руководители управляющих компаний представили сведения по задолженности населения и самих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями муниципалитета и региона. Например, снежногорский водоканал активизировал работу по долгам населения, которых накопилось почти 11 миллионов рублей.

Ставятся новые задачи перед теми, кого в обществе называют людьми с ограниченными возможностями здоровья. Встреча на ежегодном фестивале «Кораблик надежды» может стать отправной точкой в работе с детьми-инвалидами в ЗАТО Александровск.

До наступления Нового года остаётся совсем немного. Праздник нужно встречать с соответствующим настроением. Если погода пока не располагает, значит нужно создавать его самим. В детском саду № 1 «Сказка» подготовили выставку к наступающему празднику.

Квест, как форма новогоднего приключения и способ создания праздничного настроения. А начать всё можно с кражи ёлочных украшений. Кражи разумеется не настоящей, а сказочной.

Ночь на 21 декабря стала самой длинной в 2016 году. На Земле наступило зимнее солнцестояние, после которого световой день начнёт постепенно прибавляться.

А сегодня, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают специалисты энергетической отрасли. Люди, чьим усилиям и повседневному труду мы обязаны за свет и тепло в наших домах.

Завтра в эфире программа «Право знать» редакция расскажет о самых актуальных проблемах, ответит на насущные вопросы, волнующие александровцев. Тема завтрашней программы одна из самых злободневных – особенности реализации в Александровске программы переселения из ЗАТО.