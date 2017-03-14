В культуру со служебного входа, или Культработник на один день

Сегодня представители всех коммунальных служб муниципалитета собрались на еженедельный коммунальный час в администрации ЗАТО. В центре внимания, как и прежде, оказалась очистка от снега дорог и дворовых территорий.

Всё в наших силах и возможностях. Формирование комфортной городской среды - приоритетный проект, который позволит в муниципалитетах привести в порядок дворовые территории и места общественного пользования. При этом выбор объектов для благоустройства будет зависеть от решения самих жителей.

С введением новых образовательных стандартов для дошкольников изменился и подход к формированию их общественного сознания. А способствуют этому необычные домашние задания.

В культуру со служебного входа, или Культработник на день. Сотрудники централизованной клубной системы приглашают всех желающих познакомиться с изнанкой творчества.

В легкоатлетическом манеже Мурманска прошли Чемпионат и Первенство Северо-Запада по ушу-саньда. По результатам турнира стало отчётливо ясно, что основную часть сборной округа по этому виду единоборства в 2017 году составят спортсмены из Мурманской области, в том числе и из Александровска.