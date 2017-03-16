Равный среди равных. Проблемные вопросы социальной поддержки инвалидов обсудили в Александровске на круглом столе под председательством заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой.

Весна не за горами. Всё чаще на термометре мы видим плюсовые значения. Между тем, последствия снегопадов создаю серьёзные неудобства гражданам. Очисткой улиц и дворов занимаются дорожные службы, наведение порядка в гаражных кооперативах – дело рук самих автовладельцев. Таковы требования правил пожарной безопасности.

Продолжается месячник Гражданской обороны. В рамках утверждённого плана мероприятий все пожарные части приглашают на ознакомительные экскурсии жителей ЗАТО.

«Вьюжные» гонки» - на старт вышли пилоты, представители Мурманской и Ленинградской областей и Республики Карелия. В Снежногорске состоялись соревнования по картингу на Кубок имени Валерия Кудрявцева.

Как уже ранее сообщалось, 19 марта на территории полярнинского подплава пройдёт большой семейный праздник «Мама, папа, хоккей и я». А в пятницу, 17 марта, на территории лыжного стадиона на традиционную игру «Зарница» соберутся команды всех александровских школ.