ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Какие изюминки скрывают мужчиныОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в марте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск10.02.17 18:00

В ЗАТО Александровск 12 педагогов вступили в борьбу профессионального мастерства

Пожалуй, самое яркое и зрелищное событие уходящей недели Заполярья, которое осветили все российские СМИ, это возвращение в родную базу авианосной группы Северного флота. В Североморске устроили прекрасный праздник по этому поводу. Среди встречающих были и представители  ЗАТО Александровск.

На этой неделе всем пришли квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Некоторым даже дважды. В Полярном были допущен ошибки, которые уже исправлены. Квитанции с нововведениями. В соответствии с законом, ОДН от ресурсников перекочевали в платёжные документы управляющих компаний в дополнение к графе «Содержание и ремонт».

Есть нововведения и для тех, кто установил приборы учёта, но не совсем добросовестно их эксплуатирует.

Если вы обращались в офисы МФЦ, или через портал Госуслуг получали документы и справки, то вы уже участник большого государственного проекта по созданию электронного правительства.  Кстати подключиться к порталу Госуслуг можно теперь в Госавтоинспекции. Записываться по телефону для этого не нужно. Можно просто обратиться в приёмные дни в офис регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД и мир Госуслуг распахнет перед вами двери.

Правоохранительные органы России продолжают профилактические мероприятия по недопущению распространения в стране смертельно опасных веществ. Напомним, в декабре прошлого года в Иркутской области были массовые отравлениями спиртосодержащими жидкостями. Профилактическую работу проводят и александровские стражи порядка.

В ЗАТО Александровск стартовал традиционный конкурс профессионально мастерства педагогов. 12 претендентов включились в борьбу за право называться лучшим в профессии. Первые испытания конкурсантов уже состоялись. Итоги конкурса подведут 1 марта. Абсолютный победитель определится по количеству набранных баллов.

Кстати, а вот  проверить на сколько баллов оцениваются ваши знания по русскому языку может каждый. На этой неделе завершился приём заявок на Всероссийскую акцию «ЕГЭ с родителями». 15 февраля на пробном экзамене за парты сядут старшеклассники, их мамы и папы, а так же наши журналисты.

В столице подводных сил готовятся к юбилею. Планы предстоящих торжеств по случаю 60-летия Гаджиево обсудили на заседании рабочей группы. Первый своеобразный подарок Гаджиево уже получило. Один из муниципальных городских автобусов с начала года несёт на своих бортах герб города и его символ – подводную лодку. Организаторы этого транспортного праздника жизни решили не останавливаться на достигнутом.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 488 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-Скоро в эфире23:45«Коллапс в головах». Специальный репортаж (12+)00:20«Талисман любви». Художественный сериал, 21-23 серия (12+)03:00«Столица». Тематическая программа04:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)04:30«Манолете». Художественный фильм (16+)06:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейкиДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 февраляДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого дома-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения