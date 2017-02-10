В ЗАТО Александровск 12 педагогов вступили в борьбу профессионального мастерства

Пожалуй, самое яркое и зрелищное событие уходящей недели Заполярья, которое осветили все российские СМИ, это возвращение в родную базу авианосной группы Северного флота. В Североморске устроили прекрасный праздник по этому поводу. Среди встречающих были и представители ЗАТО Александровск.

На этой неделе всем пришли квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Некоторым даже дважды. В Полярном были допущен ошибки, которые уже исправлены. Квитанции с нововведениями. В соответствии с законом, ОДН от ресурсников перекочевали в платёжные документы управляющих компаний в дополнение к графе «Содержание и ремонт».

Есть нововведения и для тех, кто установил приборы учёта, но не совсем добросовестно их эксплуатирует.

Если вы обращались в офисы МФЦ, или через портал Госуслуг получали документы и справки, то вы уже участник большого государственного проекта по созданию электронного правительства. Кстати подключиться к порталу Госуслуг можно теперь в Госавтоинспекции. Записываться по телефону для этого не нужно. Можно просто обратиться в приёмные дни в офис регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД и мир Госуслуг распахнет перед вами двери.

Правоохранительные органы России продолжают профилактические мероприятия по недопущению распространения в стране смертельно опасных веществ. Напомним, в декабре прошлого года в Иркутской области были массовые отравлениями спиртосодержащими жидкостями. Профилактическую работу проводят и александровские стражи порядка.

В ЗАТО Александровск стартовал традиционный конкурс профессионально мастерства педагогов. 12 претендентов включились в борьбу за право называться лучшим в профессии. Первые испытания конкурсантов уже состоялись. Итоги конкурса подведут 1 марта. Абсолютный победитель определится по количеству набранных баллов.

Кстати, а вот проверить на сколько баллов оцениваются ваши знания по русскому языку может каждый. На этой неделе завершился приём заявок на Всероссийскую акцию «ЕГЭ с родителями». 15 февраля на пробном экзамене за парты сядут старшеклассники, их мамы и папы, а так же наши журналисты.

В столице подводных сил готовятся к юбилею. Планы предстоящих торжеств по случаю 60-летия Гаджиево обсудили на заседании рабочей группы. Первый своеобразный подарок Гаджиево уже получило. Один из муниципальных городских автобусов с начала года несёт на своих бортах герб города и его символ – подводную лодку. Организаторы этого транспортного праздника жизни решили не останавливаться на достигнутом.