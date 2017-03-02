В ЗАТО Александровск определились с лучшим учителем и показали сказку о подушках

В 2016 году на территории ЗАТО Александровск произошло 19 пожаров и 43 загорания. В результате погиб один человек, двое травмировано, материального ущерба нет, Такова статистика Инспекции Государственного пожарного надзора.

В Александровске завершился педагогический марафон. На сцене гаджиевского ДОФа были названы имена победителей муниципального конкурса профессионально мастерства «Учитель года – 2017».

В столице подводных сил прошёл юбилейный турнир интеллектуалов областного клуба «Что? Где? Когда?». У командования гарнизона большие планы на развитие этой формы досуга. «Первый камень» в фундамент создания своей команды уже заложен.

В одном детском саду живут подушки. У каждой из них свой характер, свои мечты и свои трудности. Но сложнее всего приходится подушке по имени Гречинка, ведь она отличается от других… С необычной сказкой о дружбе выступили на сцене Центра Культуры «Север» воспитанники театра-студии «Балаганчик» Центра дополнительного образования.

С международного турнира в Псковской Локне возвратилась сборная боксёров муниципалитета. Воспитанники Олега Купаева и Александра Сухина привезли шесть медалей разного достоинства.