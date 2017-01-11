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АТВ ЗАТО Александровск11.01.17 18:00

В ЗАТО Александровск почтили память погибших подводников «Б-37»

Горячие даты холодной войны. Утром 11 января 1962 года полярнинцев разбудил страшный грохот и вспышка света со стороны Екатерининской гавани. Во время проверки оружия взорвался боезапас на подлодке «Б-37». Трагедия унесла жизни моряков и гражданских. В историко-краеведческом музее муниципалитета прошло мероприятие памяти подводников.

Сегодня в военных комиссариатах России стартует кампания по постановке на первичный воинский учёт юношей 2000 года рождения. 11 января в ЗАТО Александровск на базе 120-й центральной медико-санитарной части заработают специальные комиссии. До конца марта они должны будут принять около двухсот граждан. Готовы ли александровские старшеклассники к появлению в своем портфолио приписного свидетельства? На этот вопрос искали ответ журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

В 2017 году ЗАТО Александровск должно включиться в единую систему службы «112». Сообщить о происшествии, вызвать пожарных и спасателей можно будет, набрав всего лишь эти три цифры.

Около 15 тысяч пенсионеров Мурманской области, достигших возраста 80 лет, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по возрасту.

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