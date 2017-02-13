МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск13.02.17 18:00

В ЗАТО Александровск продолжается профилактическая операция «Автобус»

Сегодня состоялось еженедельное совещание в администрации ЗАТО Александровск, во время которого были заслушаны отчёты выполнения  предыдущих поручений главы муниципалитета и определены планы на перспективу.

Правительство Мурманской области своим постановлением утвердило новый размер прожиточного минимума в регионе.

Местные парламентарии провели внеочередное заседание Совета депутатов. В повестке дня были вопросы процедурные, имущественные и структурные.

На дорогах муниципалитета продолжается профилактическая операция «Автобус». Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД – пассажирские перевозки и техническое состояние машин такси, маршруток и, конечно же, автобусов.

И в продолжение темы безопасности дорожного движения. В мировом суде было рассмотрено дело о лишении прав гражданина управлявшего транспортным средством в нетрезвом виде.

Очередной хоккейный матч состоялся в рамках турнира на приз командующего Северным флотом. И прошёл он на возведенной недавно коробке в столице Подводных сил.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 35 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЕвро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеекРубль продолжает расти-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраляПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газРынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей ДонскойОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый рост-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения