В ЗАТО Александровск продолжается профилактическая операция «Автобус»

Сегодня состоялось еженедельное совещание в администрации ЗАТО Александровск, во время которого были заслушаны отчёты выполнения предыдущих поручений главы муниципалитета и определены планы на перспективу.

Правительство Мурманской области своим постановлением утвердило новый размер прожиточного минимума в регионе.

Местные парламентарии провели внеочередное заседание Совета депутатов. В повестке дня были вопросы процедурные, имущественные и структурные.

На дорогах муниципалитета продолжается профилактическая операция «Автобус». Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД – пассажирские перевозки и техническое состояние машин такси, маршруток и, конечно же, автобусов.

И в продолжение темы безопасности дорожного движения. В мировом суде было рассмотрено дело о лишении прав гражданина управлявшего транспортным средством в нетрезвом виде.

Очередной хоккейный матч состоялся в рамках турнира на приз командующего Северным флотом. И прошёл он на возведенной недавно коробке в столице Подводных сил.