Териберка - отрезана от «большой земли», но не замёрзнетКрабу-стригуну опилио посвятили книгу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск20.01.17 18:00

Воспитанницы коллектива «Фантазия» блеснули на международном фестивале «Достижение»

Главная коммунальная новость недели - грядут изменения в Жилищном кодексе. И коснутся они квитанций за ЖКУ в части оплаты за ОДН. 19 января в областной столице прошло большое рабочее совещание под эгидой Государственной жилищной инспекции. Далее важные изменения в жилищном законодательстве должны обсудить и довести до граждан управляющие компании.

Качество работ строителей на федеральном объекте «Детский сад в Гаджиево» уже оценила сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Сегодня большая группа региональных журналистов приехали  в ЗАТО  с лавой региона, чтобы посмотреть на новый детский сад.

Новости для тех, кто хочет отселиться из ЗАТО. Началось формирование реестра граждан, желающих оформить жилищный сертификат по федеральной программе в 2018 году.  Изменения в федеральном законе позволяют александровцам из числа очередников, если они готовы к переезду в следующем году, написать соответствующее заявление.

«Я скажу тебе спасибо» - акция под таким названием стартовала в муниципалитете на базе Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. До 31 января  там принимают вещи для малоимущих граждан. И уже есть первые результаты.

На этой  неделе в муниципалитете завершается кампания по постановке на первичный воинский учёт юношей 2000 года рождения. Далее с ними будет вестись работа по отбору кандидатов в вузы Минобороны, Нацгвардию и Академию МЧС. Работа по подготовке к службе в армии и по патриотическому воспитанию проводиться в каждом гарнизоне Александровска. Например, в Гаджиево новейшему противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Заполярья», а на церемонию пригласили тех, кто носит форму с символикой Юнармии

Кадры собирают и для отрасли, которая ремонтирует корабли. На 10-м судоремонтном заводе заработал новый цех,  специалисты приступили к техническому обслуживанию одного из «Бореев».

После серии смертельных отравлений в Иркутске правоохранительными органами проводится работа по недопущению распространения смертельно опасных веществ в ЗАТО Александровск.

Дорожная полиция каждые субботу и  воскресенье проводит профилактическую операцию «Бахус», нацеленную на выявление нетрезвых водителей. Такое правонарушение сразу предполагает лишение водительский прав, а при повторном – уголовную ответственность.

О новогодних праздниках остались только воспоминания, а у воспитанниц коллектива «Фантазия» полярнинского Центра дополнительного образования воспоминания о каникулах самые приятные. Девушки блеснули на международном фестивале «Достижение», который проходил в начале января в Казани.

Большое культурное событие для всех местных историков и краеведов. В Александровск в гости вновь едет писатель Дмитрий Коржов, а везет он вместе со своим издателем новинку – четырёхтомник Виталия Маслова.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 498 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-Скоро в эфире19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейкиЦены на нефть развернут доллар на снижение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 январяРеформа, однако: вспомнили о крышах, установили персонифицированность жалоб, ОДН запихали в содержание и ремонт жилого дома-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения