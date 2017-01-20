Воспитанницы коллектива «Фантазия» блеснули на международном фестивале «Достижение»

Главная коммунальная новость недели - грядут изменения в Жилищном кодексе. И коснутся они квитанций за ЖКУ в части оплаты за ОДН. 19 января в областной столице прошло большое рабочее совещание под эгидой Государственной жилищной инспекции. Далее важные изменения в жилищном законодательстве должны обсудить и довести до граждан управляющие компании.

Качество работ строителей на федеральном объекте «Детский сад в Гаджиево» уже оценила сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Сегодня большая группа региональных журналистов приехали в ЗАТО с лавой региона, чтобы посмотреть на новый детский сад.

Новости для тех, кто хочет отселиться из ЗАТО. Началось формирование реестра граждан, желающих оформить жилищный сертификат по федеральной программе в 2018 году. Изменения в федеральном законе позволяют александровцам из числа очередников, если они готовы к переезду в следующем году, написать соответствующее заявление.

«Я скажу тебе спасибо» - акция под таким названием стартовала в муниципалитете на базе Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. До 31 января там принимают вещи для малоимущих граждан. И уже есть первые результаты.

На этой неделе в муниципалитете завершается кампания по постановке на первичный воинский учёт юношей 2000 года рождения. Далее с ними будет вестись работа по отбору кандидатов в вузы Минобороны, Нацгвардию и Академию МЧС. Работа по подготовке к службе в армии и по патриотическому воспитанию проводиться в каждом гарнизоне Александровска. Например, в Гаджиево новейшему противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Заполярья», а на церемонию пригласили тех, кто носит форму с символикой Юнармии

Кадры собирают и для отрасли, которая ремонтирует корабли. На 10-м судоремонтном заводе заработал новый цех, специалисты приступили к техническому обслуживанию одного из «Бореев».

После серии смертельных отравлений в Иркутске правоохранительными органами проводится работа по недопущению распространения смертельно опасных веществ в ЗАТО Александровск.

Дорожная полиция каждые субботу и воскресенье проводит профилактическую операцию «Бахус», нацеленную на выявление нетрезвых водителей. Такое правонарушение сразу предполагает лишение водительский прав, а при повторном – уголовную ответственность.

О новогодних праздниках остались только воспоминания, а у воспитанниц коллектива «Фантазия» полярнинского Центра дополнительного образования воспоминания о каникулах самые приятные. Девушки блеснули на международном фестивале «Достижение», который проходил в начале января в Казани.

Большое культурное событие для всех местных историков и краеведов. В Александровск в гости вновь едет писатель Дмитрий Коржов, а везет он вместе со своим издателем новинку – четырёхтомник Виталия Маслова.