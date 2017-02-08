Юные александровцы хотят ездить на ярких автобусах

Весна не за горами. Ровно через три недели конец календарной зимы. Пора расчищать дворы, чтобы жители ЗАТО Александровск не почувствовали себя жителями Венеции.

Отметить достойно - заслужили. В столице подводных сил готовятся к юбилею. Планы предстоящих торжеств по случаю 60-летия Гаджиево сегодня обсудили на заседании рабочей группы.

В Гарнизоне подводников любители фигурного катания интересуются, когда же можно будет опробовать лёд на новой хоккейной коробке, которую подводники разместили на стадионе у школы № 279? Комментарии по данному вопросу редакция «АТВ ЗАТО Александровск» получила у заместителя главы администрации Василия Петровича.

На страже интересов. Приоритетные направления и итоги работы в минувшем году Профсоюзная организация СРЗ «Нерпа» отчиталась перед заводчанами.

Призыв главы администрации муниципалитета Семёна Каурова о борьбе с серостью будней на дорогах не остался без внимания. Напомним, что в конце прошлого года было принято решение весь автопарк муниципалитета по примеру трёх первых автобусов раскрасить в яркие цвета. Одними из первых на это предложение откликнулись дети, которые предложили свои варианты красивых автобусов.

Александровск готовится принимать областные соревнования «Весёлый дельфин». В спортивных секциях уже прошёл внутренний отбор. За путёвку на поездку в Санкт-Петербург поборются спортсмены Североморска, Мурманска, Кировска, Никеля, Кандалакши и Александровска.