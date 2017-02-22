ЗАТО Александровск отмечает День защитника Отечества

Продолжается масленая неделя. Сегодня среда - лакомка. Можно есть блинов, сколько пожелаешь. Апофеозом праздника будут воскресные народные гуляния на центральных площадях городов большого ЗАТО. А в столице подводных сил Масленицу решили сделать ещё и спортивным событием. Взятие снежных крепостей не планируется, а вот в спортивном комплексе «Старт» в субботу, 25 февраля, пройдут потешные Олимпийские игры.

В череде больших праздничных выходных нельзя не выделить большое интеллектуальное событие. 25 февраля в гаджиевском Доме офицеров состоится традиционный турнир областного клуба «Что? Где? Когда?».

К общероссийской профилактической акции «Маячок» подключились и александровские полицейские. Так ли уж ценят человеческую жизнь на дорогах все участники движения и относятся ли они с пониманием к каретам скорой помощи? Ответ на этот вопрос в сюжете, подготовленном журналистами «АТВ ЗАТО Александровск».

В столице подводных сил 28 бойцов сегодня пополнили ряды «Юнармии», а уже завтра все, кто носил или носит военную форму, отметят День защитника Отечества. Мероприятия по случаю праздника проходят во всех предприятиях и учреждениях муниципалитета, а непременная их часть - слова поздравлений в адрес представителей мужественной профессии. Не остались в стороне от праздничных мероприятий и самые маленькие александровцы. Изберут ли они в будущем карьеру военного или нет, покажет время, но, во всяком случае, достойные примеры у них уже есть.

В частях и соединениях Северного флота завтра в 9 утра пройдут праздничные митинги и построения. В предстоящие выходные все свободные от несения вахты будут задействованы на различных мероприятиях - по большей части спортивных. Сформировано два дивизиона хоккейных дружин, которые продолжают сражаться за кубок командующего Северным флотом.

Сегодня во флотских гарнизонах большого ЗАТО Полярном, Гаджиево и Оленьей Губе состоялись торжественные собрания по случаю Дня защитника Отечества. Награды и очередные звания. 23 февраля эстафету подхватит Снежногорск. ДК «Современник» приглашает всех на праздничный концерт.

В Гаджиево в этот день на площади Матушкина будет развернута выставка военной техники. Будет на что посмотреть. Армия и флот по-прежнему сильны, по-прежнему стоят на страже рубежей и интересов России.