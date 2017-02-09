Жители Гаджиево готовятся отметить 60-летие

В областном правительстве подвели итоги электронного опроса жителей Мурманской области о том, как они оценивают работу органов власти, удовлетворены ли они состоянием дорог, качеством транспортного обслуживания и ЖКХ.

Во время «коммунального часа» в муниципалитете ЗАТО Александровск на этой неделе были озвучены планы по расчистке трапов к концу текущей семидневки. Как продвигается этот процесс, редакция проследила на примере одной из самых длинных лестниц муниципалитета.

Журналисты «АТВ ЗАТО Александровск» решили проверить и ход работ по расчистке дворов во всех городах большого ЗАТО. Сегодня съёмочная группа наблюдала за работой снежногорских дорожников.

Квитанции ЖКУ за первый месяц этого года уже разнесены по всем квартирам жителей Александровска. Получили их и в Гаджиево.

На 10-ом судоремонтном заводе озвучили планы по кадрам на текущий год. Предприятие уже получило часть контрактов по гособронзаказу и планирует увеличение численности производственных рабочих.

Гаджиево готовится отметить 60-летие. Подготовка началась. Но цифра в юбилейной дате могла бы быть больше. Сотрудники Центрального военного архива обнаружили любопытные документы, касающиеся бухт Сайда и Ягельная, датированные 1934 годом.

Правительство Российской Федерации проиндексировало с этого месяца ежегодные выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР».