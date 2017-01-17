Зима ещё впереди - коммунальщикам нельзя расслабляться

Январские праздники закончились, но зима продолжается. Снегопады и метели ещё будут. Работа ресурсников и обслуживающих организаций, как и прежде, была в центре внимания на еженедельном коммунальном часе в администрации ЗАТО Александровск.

В Центризбиркоме страны сформировали план работы на 2017 год. До конца января ждут сведений о поступлении и расходовании средств в IV квартале 2016 года от политических партий.

Внимание – боярышник. В связи с массовыми отравлениями в Иркутской области во всей стране принимаются меры по недопущению распространения смертельно опасных веществ. Такую работу проводят и александровские правоохранители.

Детские перевозки под контролем прокуратуры. Надзорный орган напоминает, что с января нынешнего года вступили новые требования безопасности.

Большое культурное событие для всех местных историков и краеведов. В гости в ЗАТО вновь едет писатель Дмитрий Коржов. А везет он вместе со своим издателем новинку - четырехтомник Виталия Маслова.

Отзвуки минувших праздников. Педагоги Детской музыкальной школы подвели своеобразные итоги - устроили небольшой концерт в Доме учителя. Тематику определил ушедший Год кино.