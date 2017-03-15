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АТВ ЗАТО Александровск15.03.17 18:00

Знакомимся с неизвестными фотографиями героев-североморцев

Сегодня в ЗАТО Александровск прошло заседание круглого стола с участием заместителя министра социального развития Мурманской области. Повестку дня встречи под председательством Светланы Виденеевой составили вопросы социальной поддержки инвалидов.

Следующая новость так же с пометкой «сегодня». В Александровском многофункциональном центре «Мои документы» с 15 марта вводятся дополнительные услуги по линии Минсоцразвития.

К маю, по решению губернатора, все муниципалитеты Мурманской области должны рассчитаться с долгами за коммунальные услуги. В ЗАТО Александровск работа в этом направлении ведётся ежедневно, а о промежуточных итогах докладывается на специальных совещаниях.

Люди за кадром, люди творящие историю. Много ли мы знаем фотографов периода Великой Отечественной войны, которые  служили на Северном флоте. Жизнь разбросала их по всему Советскому Союзу. В Тотьме сотрудники полярнинского музея обнаружили альбом неизвестных фотографий  с героями-североморцами

Пока в областном центре проходит традиционный конкурс «Краса Заполярья», в ЗАТО Александровск уже выбрали свою «Мисс Очарование», а точнее «Очаровашку». Конкурс среди маленьких барышней провели в стенах городского Центра культуры «Север».

К новостям спорта. Александровские пловцы побывали в гостях у своих западных соседей, в норвежском г.Карашок, и вернулись с массой позитивных впечатлений и наград. Спорт любят по обе стороны границы. Примером тому служит «Лыжня дружбы» в Раякоски. Каждый праздник наполнен спортивными развлечениями и соревнованиями. Не исключение и предстоящий День моряка-подводника.

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