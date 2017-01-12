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Афиша

г.Кандалакша

13 января - 16.00

Зимние посиделки «В январе, январе…». (18+)

г.Кандалакша, ул. Советская, 2. Городская библиотека № 1.

14 января - 14.00

Платный кукольный спектакль с игровой программой «Все на святки приходите-ка, ребятки».

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Центральная детско-юношеская библиотека.

14 января - 14.00

Открытие персональной выставки кандалакшского художника Г.М. Сиротина «Мелодии Севера».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 40. МБУ «Музей истории города Кандалакши».

14 января - 17.00

Информационный час «Каникулы – территория чтения». Вход свободный. Приглашаем подростков и молодёжь. (6+)

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

14 января - 18.00

Танцевальный марафон, посвящённый Старому Новому году, «Танец нельзя рассказать – его нужно станцевать». Вход свободный. Приглашаются молодёжь и подростки. (6+).

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

г.Мурманск

12 января - 17.30

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-игровое занятие «По лесной дорожке в гости к Бабке-Ёжке».

Дошкольники 5-7 лет студии Библиодетка отправятся в гости к Бабке-Ёжке. Ребят ждут сказки, стихи, загадки и игры. Дети откроют секреты, как можно подружиться с Бабкой-Ёжкой и раскрасят её портрет.

г.Мурманск, ул. Буркова,  30.  Мурманская областная детско-юношеская библиотека,  отдел психологической поддержки читателей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/) 

Продолжают работу экспозиции: «Целый мир из серебра»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!»; «Многоликий Север»: фотовыставка Татьяны Хомив «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»: к 85-летию со дня рождения фотохудожника Семена Майстермана;  «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/) 

Продолжают работу выставки: «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С Днем рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Арктический конвой идёт в Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/) 

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; «О чем поведал новогодний шар»; Фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «Живопись Сергея Чеботаря»; «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Всякая душа празднику рада»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

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