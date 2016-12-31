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70 лет Победы31.12.16 13:10

Полицейские Деды Морозы и Снегурочки вышли на большую дорогу

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции Мурманской области приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Так, сотрудники следственного управления УМВД России по Мурманской области в свободное от работы время, надев костюмы любимых новогодних персонажей, поздравили детей действующих сотрудников и детей коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Сотрудники управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области поздравили с наступающим Новым годом детей в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, специально приехав к ним в гости. Полицейские вручили своим подшефным сладкие подарки, развивающие игры, а также с удовольствием посмотрели новогоднее представление, подготовленное ребятами. 

Во многих городах области автомобилисты были приятно удивлены, получив от дорожных полицейских в форме Деда Мороза и Снегурочки поздравления и напутствия.

Так, в Мурманске инспекторы ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области на центральной площади областного центра вместе с журналистами радиостанции «Европы плюс» организовали праздничное поздравление автолюбителей. Более 60 автолюбителей получили от полицейских Деда Мороза и Снегурочки поздравления, пожелания и приятные подарки. Не остались без внимания самые юные участники дорожного движения, им полицейские подарили светоотражатели – один из самых актуальных подарков в условиях полярной ночи.

В Коле сотрудники дорожной полиции, переодетые в Снегурочку и Деда Мороза, поздравили водителей с наступающим Новым годом, пожелав им удачи на дорогах и напомнив о необходимости соблюдать правила дорожного движения. После дежурства на дороге новогодние персонажи переместились к зданию районного центра культуры, в котором проходили новогодние представления для детей. Раздавая конфеты и мандарины, Дед Мороз и Снегурочка напомнили малышам и подросткам о соблюдении правил безопасности во время зимних каникул.

В Снежногорске ЗАТО Александровск к участию в акции присоединились юные инспектора движения из школы № 266. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции ОМВД России по ЗАТО Александровск школьники организовали праздничную акцию на одном из пешеходных переходов города.

ЮИДовцы в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки вручали водителям специально подготовленные памятки. Каждый водитель, принявший участие в акции, получил напутствия о соблюдении Правил дорожного движения, о необходимости повышенного внимания к пешеходам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, акция «Полицейский Дед Мороз» носит не только характер поздравления, но имеет прежде всего профилактический характер. Надевая костюмы новогодних персонажей, сотрудники полиции и представили общественности еще раз привлекают внимание граждан к необходимости законопослушного поведения, что является особенно актуальным в преддверии длительных новогодних праздников.

 

 

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