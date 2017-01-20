Ходят слухи…20.01.17 09:47
Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
Как пишут во Всемирной паутине, в Мурманске планируется открыть штаб в поддержку кандидатуры Алексея Навального на президентских выборах в 2018 году. Ожидается. Что такие опорные пункты оппозиции должны появится в 73 городах. В Мурманске его планируют открыть в мае.
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