Ходят слухи…22.12.16 12:28
Взвалить на женские плечи новые полномочия
На просторах Всемирной паутины появилось сообщение о том, что из Марины Калмыковой, генерального директора ДЦ «Меридиан», собираются сделать регионального бизнес-омбудсмена.
Таким образом в Мурманской области реализуется многоходовая комбинация по распределению доходных кресел, вероятно, просчитанная в коридорах региональной власти: Дмитрий Филиппов стал недавно мэром, он потащил к себе в заместители Игоря Мораря, действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области. Логично теперь передать это местечко генеральному директору конгресс-отеля «Меридиан» Марине Алексеевне.
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