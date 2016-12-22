Взвалить на женские плечи новые полномочия

На просторах Всемирной паутины появилось сообщение о том, что из Марины Калмыковой, генерального директора ДЦ «Меридиан», собираются сделать регионального бизнес-омбудсмена.

Таким образом в Мурманской области реализуется многоходовая комбинация по распределению доходных кресел, вероятно, просчитанная в коридорах региональной власти: Дмитрий Филиппов стал недавно мэром, он потащил к себе в заместители Игоря Мораря, действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области. Логично теперь передать это местечко генеральному директору конгресс-отеля «Меридиан» Марине Алексеевне.